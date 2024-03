Iniciam as obras de macrodrenagem do arroio Mauá, em Sapiranga

Teve início nesta semana as obras para macrodrenagem do arroio Mauá em Sapiranga, no Vale do Sinos. Serão implantados mais de 400 metros de galerias para escoamento do fluxo de água de um trecho do arroio, atravessando as avenidas 20 de Setembro e João Corrêa. A medida serve para amenizar os alagamentos que acontecem historicamente naquele trecho, quando o volume de chuva é intenso. O investimento na obra é superior a R$ 5 milhões e faz parte dos pacotes de infraestrutura da prefeitura para o ano.

A obra é de alta complexidade, pois implica da escavação de parte da via para a instalação das galerias que serão duplas, somando mais de quatro metros de largura. A primeira fase é da remoção de parte da vegetação no trecho entre as avenidas - etapa que obedece aos critérios da fiscalização ambiental - em um segundo momento começa a escavação, contenção e execução de uma base, para daí sim serem colocadas as galerias.

Na sequência é feita a recomposição na parte superior e depois a repavimentação. Todas as etapas estão previstas no projeto e serão realizadas conforme condições climáticas e dos critérios técnicos. "É importante que o solo esteja estável e respeitar cada fase do projeto, assim teremos a efetividade que a obra busca" comenta o secretário de Planejamento, Habitação, Segurança e Mobilidade, Maurício Regla.

O trecho que recebe a obra de macrodrenagem registra uma sequência histórica de alagamentos, episódios que se intensificaram por causa dos recordes em volume de chuvas registrados no ano passado. O arroio Mauá, neste ponto, recebe o fluxo intenso de outros dois cursos d'água, o arroio Teutônio Vilela e o Vasco da Gama que se encontram perto da rua 25 de Julho e seguem um fluxo único até a avenida Mauá. Essas águas que descem na direção sul com muita força acabam suprimindo a corrente do Mauá, causando alagamento. Com a macrodrenagem e fileira dupla de galerias, o arroio Mauá vai escoar o seu volume de água até o ponto em que se torna arroio Sapiranga e segue o curso na direção sul.

Outra melhoria importante que essa obra traz é a duplicação do trecho da Avenida Mauá entre as avenidas 20 de Setembro e João Corrêa, que é uma reivindicação antiga da população e vai melhorar o fluxo do trânsito na região. "Teremos bloqueios de vias em vários momentos, isso é necessário principalmente para as escavações", explica Regla, ao pedir compreensão dos moradores.