Santo Ângelo recebe Mundialito de vôlei de praia no fim de semana

Depois do Pré-Olímpico de Vôlei de Praia, que foi realizado na semana passada em Santo Ângelo a atração deste fim de semana será a nova edição do Mundialito. A competição será realizada na arena montada no Centro Histórico, com acesso gratuito e abertura às 19h30. O Mundialito contará com a participação de 28 duplas masculinas representando Brasil, Argentina, Uruguai, Espanha, Portugal, México, Chile, Paraguai e Equador.

Ainda repercute o sucesso do Pré-Olímpico, que teve jogos transmitidos para todo o País, América Latina e países do leste europeu. A organização e estrutura montadas para o evento fazem com que Santo ngelo se credencie a sediar outros eventos de nível mundial da modalidade. Conforme o produtor executivo, Matheus Vier, a possibilidade é real e já estão sendo iniciadas as tratativas visando a promoção da Copa do Mundo na cidade das Missões.

O prefeito Jacques Barbosa cita a importância dos eventos desse nível não apenas para a divulgação do Município, mas também pelo movimento provocado na economia. "Os hotéis ficam lotados, os voos também, e o comércio ganha com a circulação de um grande número de visitantes", disse