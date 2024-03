Festival da Cerveja e Gastronomia acontece em parque de Igrejinha

Nesta sexta, sábado e domingo (22, 23 e 24), o Parque de Eventos Almiro Grings será o ponto de encontro dos apaixonados por cerveja artesanal, de quem gosta de provar boa comida e curte apreciar shows musicais em Igrejinha, no Vale do Paranhana. É lá que acontece o Festival de Cerveja e Gastronomia da cidade. Serão 13 cervejarias, somando mais de 40 estilos de chopp. Na parte de gastronomia, serão 11 espaços onde serão servidas refeições individuais e em porções para serem compartilhadas, com valores que variam entre R$ 20,00 e R$ 60,00, com diferentes tamanhos, entre pratos doces e salgados.

O evento contará com estacionamento no local, o evento preparou um Espaço Kids com brinquedos infláveis para a diversão da criançada, e também terá flash tattoo. Entre as novidades do evento está a cerveja sem álcool e sem glúten, além de água e refrigerantes.

Dentre os shows, estão confirmados a banda Rainha Musical na sexta-feira (22), Armandinho no sábado (23) e Carlinhos Carneiro no domingo (24), além de diversas outras atrações que sobem ao palco nos três dias de programação. O ingresso para o Festival de Cerveja e Gastronomia de Igrejinha pode ser adquirido no site da TicketMais.

Na sexta-feira (22), o Festival será das 19h até às 02h, no sábado, das 16h às 02h, e no domingo acontece das 11h às 22h (com entrada franca até às 14h). Os ingressos antecipados podem ser adquiridos até às 18 horas do primeiro dia de evento, na sexta-feira. A programação completa pode ser conferida no site do evento (festivaldeigrejinha.com.br).