Codeca adquire quatro novos equipamentos para serviços

A Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul (Codeca) recebeu quatro novos equipamentos para qualificar os serviços prestados à população do município. São os primeiros itens da renovação da frota da empresa, possibilitada por meio de financiamento com o Badesul. O investimento total vai alcançar R$ 30 milhões na compra de mais de 30 veículos e máquinas.

Dez anos depois da última aquisição, a coleta de lixo orgânico passa a contar com um novo caminhão com compactador de carga mecanizado lateral. O último havia sido comprado em 2014. Já as obras realizadas pelo Departamento de Construção Civil (DCC) agora têm o suporte de um caminhão 6x4 com caçamba basculante e de dois rolos compactadores combinados.

A diretora-presidente da Codeca, Maria de Lourdes Fagherazzi, ressalta que, além da qualificação dos serviços, os novos equipamentos representarão uma economia, pois hoje parte da frota própria está há mais de 20 anos em circulação e alguns equipamentos são locados para garantir a continuidade dos trabalhos. Segundo ela, entre abril e maio a Codeca deverá receber mais 10 equipamentos. Os demais itens estão em fase de compra, dentre os quais caminhões de diversos tipos e utilidades, pá carregadeira, retroescavadeira, escavadeira hidráulica e lava contêiner.