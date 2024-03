Feliz promove encenação da Paixão de Cristo no Parque Municipal, no sábado

A apresentação da Paixão de Cristo - Messias da Paz, realizado do Teatro Social Tio Tony, será apresentado no sábado (23), no Parque Municipal de Feliz. O espetáculo é considerado um dos maiores teatros abertos do Estado e envolve a comunidade que deverá contracenar com atores profissionais, bem como utilizar figurinos de época, remontando o público há 2024 anos. Participantes de várias idades, dos oito anos aos 85 anos, viverão os últimos passos de Jesus Cristo.

A seleção de elenco iniciou há cerca de dois meses. O enredo mostrará os trâmites políticos que envolveram a condenação e crucificação de Jesus Cristo. De acordo com o diretor, sociólogo e dramaturgo Antonio Lopes, o texto remete aos dias de hoje, sobre a mesma forma de fazer política.

Para ele, não foi fácil selecionar o elenco principal do espetáculo. Alguns participantes disputaram os melhores papéis sendo avaliados pela interpretação e biótipo (tipo físico) dos atores. "É preciso que a voz e a aparência do personagem seja o mais próximo possível do enredo", disse. Conforme o diretor, a oportunidade oferecida é a entrada para o mundo das artes cênicas, pois muitos começaram com o teatro amador e hoje figuram entre os profissionais.

Neste ano, a comunidade entra em cena, junto com algumas autoridades. É o caso do secretário de Turismo, Cleber Schütz. Ele irá interpretar o personagem Pôncio Pilatos. "Com mais recursos e mais cenas, teremos um espetáculo ainda maior. É um orgulho termos em nossa cidade algo deste nível, com figurinos e elenco de ponta. Esperamos que este evento se concretize de forma anual, trazendo esta tradição à cidade" afirma.