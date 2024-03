Meia Maratona de Rio Grande tem inscrições abertas

Uma corrida desafiadora e um visual rico em belezas naturais é a proposta da 4ª Meia Maratona Pontal da Barra, em Rio Grande. A prova acontece no dia 14 de abril e está com inscrições abertas. Além do percurso de 21 quilômetros, há a possibilidade de correr 5km.

Com largada do Pátio do Barracão, que fica na avenida Rio Grande, 30, às 8h, o trajeto conta uma paisagem dos Molhes da Barra e da Praia do Cassino, com 4km de corrida em direção ao mar, proporcionando uma experiência diferenciada. Para a meia maratona, é possível concluir a prova solo ou em dupla, nos naipes masculino e feminino, com revezamento no Pontal da Barra. Os primeiros colocados no geral e por categorias serão premiados com troféu. Também serão premiadas as três maiores equipes e todos receberão medalhas de participação.

As inscrições podem ser feitas até o dia 11 de abril pelo site do Sesc, na aba Corridas, ou em qualquer unidade Sesc/RS. O valor é de R$ 70,00 para usuários da Credencial Sesc nas categorias Comércio e Serviços ou Empresários e R$ 90,00 para o público em geral. No caso de duplas, os valores são, respectivamente, R$ 100,00 e R$140,00.