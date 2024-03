Congresso da Fecomércio começa na quinta-feira, em Torres

Está previsto para iniciar, na quinta-feira (21) o 8º Congresso de Relações Sindicais e do Trabalho da Fecomércio-RS. O evento ocorre em Torres, no Litoral Norte, até sábado (23), com o objetivo de promover troca de experiências e conhecimentos.

A agenda do evento inclui debates sobre temas atuais do dia a dia de dirigentes sindicais, empresários, advogados e estudantes através de painéis com grandes nomes da área. Na relação de painelistas estão o presidente do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 4ª Região, Ricardo Hofmeister Martins Costa, a procuradora do Ministério Público do Trabalho, Patrícia Fleischmann, e profissionais das áreas de Relações Trabalhistas e Sindicais das empresas Panvel, Renner e C&A, dentre outros. Para o encerramento, haverá uma palestra motivacional do ator, escritor e diretor teatral Miguel Falabella. A edição teve todas as vagas preenchidas ainda no início de fevereiro, portanto, não há mais disponibilidade para quem quiser acompanhar a programação na cidade do Litoral Norte gaúcho.

"Com o propósito de ratificar a importância das atualizações nas relações sindicais e do trabalho, o evento traz convidados renomados da área para uma discussão vasta sobre os temas como home office, terceirização, negociações, direitos e igualdade salarial, sempre com foco no setor do comércio de bens e serviços que representamos", resume o presidente da Fecomércio-RS, Luiz Carlos Bohn. "Chegamos na 8ª edição entusiasmados pela ampla participação de empresários, advogados, estudantes e dirigentes sindicais, o que comprova o sucesso deste projeto."

O Congresso acontece na Associação dos Amigos da Praia de Torres (SAPT), que fica na rua Kalil Sehbe, 5, próximo à Praia dos Molhes. A programação completa pode ser conferida no site da Fecomércio.