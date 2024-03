Rio Grande deve receber projeto social com foco no esporte

Buscando alternativas que colaborem para o desenvolvimento social por meio de práticas esportivas, o prefeito do Rio Grande, Fábio Branco, realizou uma reunião remota com as organizadoras do projeto ABC da Bola, Eduarda Luizelli e Gabriela Luizelli. O encontro teve como objetivo discutir os preparativos para o início do projeto no município.

"É um projeto 100% social que incentiva o esporte, então vem ao encontro do que a gente vem trabalhando, a utilização desse meio para que a gente possa melhorar não só na condição da educação, mas também na procura de talentos. O futebol feminino está hoje realmente crescendo, e é uma oportunidade enorme para a comunidade, esse projeto vai nos ajudar a ter mais uma oferta para que a gente consiga atender as nossas crianças", comentou o prefeito.

O projeto, que faz parte da Liga de Futebol Feminino Sul Brasileira, tem como objetivo proporcionar o ensino do futebol de campo feminino para meninas e adolescentes da região sul do país, e com isso, incentivar a prática regular da modalidade. Atualmente as atividades são realizadas nas cidades de Porto Alegre, Barra do Ribeiro, Eldorado do Sul e Guaíba, atendendo a um total de 160 meninas entre os 10 e 17 anos.

A proposta é que o projeto tenha início ainda no mês de abril, atendendo cerca de 40 alunas. O único requisito para fazer parte do ABC da Bola é que as interessadas estejam matriculadas em uma escola de ensino público. Inicialmente, as aulas serão realizadas no bairro Parque Marinha, no Parque Albatroz. Após a fase inicial, planeja-se expandir o projeto para a Praça Saraiva, no Ginásio Farydo Salomão, assim que as obras do local estiverem concluídas. De acordo com o professor Marcos, ainda em 2024, o projeto tem previsão de ativar novos quatro polos, em Ijuí, Pelotas e Rio Grande, além do Rio de Janeiro.