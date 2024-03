Com 20 mil hectares, Viamão celebra abertura da colheita do arroz

Os produtores de arroz viamonenses celebraram a 3ª Edição da Abertura da Colheita do Arroz de Viamão, que ocorreu no fim de semana. O evento aconteceu na propriedade de Antônio Sala, produtor da região de Capão da Porteira. Viamão é uma das maiores cidades produtoras de arroz do Rio Grande do Sul, com uma área de cultivo que ultrapassa 20 mil hectares, representando R$ 180 milhões do Produto Interno Bruto (PIB) municipal.

Este ano, a colheita foi especial. Os meses chuvosos colaboraram para o bom desenvolvimento do grão e o arroz pode ser colhido em março, ao contrário dos anos anteriores, nos quais a colheita teve de ser adiantada para a primeira quinzena de fevereiro.

O diretor do Irga, Ailton Machado, destaca que Viamão é o único município da região que tem a abertura oficial da colheita do arroz. "O Rio Grande do Sul representa 70% da produção do arroz de todo o país. Viamão possui uma importância muito grande nessa cadeia produtiva, ocupando o 18º lugar no Estado", explica. Já o diretor Administrativo da Farsul, Francisco Schardong, diz se alegrar por estar comemorando a melhor safra do arroz dos últimos anos.