Lajeado define a empresa que irá construir 300 unidades do Minha Casa, Minha Vida

O edital de chamamento público da prefeitura de Lajeado, voltado para empresas do setor da construção civil interessadas em participar do processo de seleção para de projetos e construção de unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) foi concluído. A Artem Engenharia e Construções, de Lajeado, foi a única empresa a participar da licitação.

O município de Lajeado foi contemplado pelo programa em dois projetos e irá receber recursos federais para a construção de 300 residências destinadas a pessoas que tiveram sua residência destruída com a enchente ou para famílias de baixa renda. Esses imóveis serão construídos em formato de loteamento, em residências, localizados fora das cotas de inundação.

O projeto regular do MCMV será implantado em três terrenos no bairro Igrejinha e em dois terrenos no Santo Antônio. Já o MCMV - Calamidade, voltado a quem perdeu casa na enchente, será distribuído em oito terrenos localizados nos bairros Conventos (2 terrenos), Jardim do Cedro (1), Morro 25 (2) e Conservas (3).

Com a definição da empresa, o próximo passo é a homologação do processo de licitação e a assinatura do Termo de Credenciamento da empresa. Após, a empresa, se classificada, será apresentada para a Caixa Econômica Federal (CEF) para definições de prazos e obrigações.

A lista dos beneficiados será definida pelo município, dentro dos critérios estabelecidos pela Caixa, a partir de cadastro da assistência social. O projeto do formato final das construções ainda será definido.