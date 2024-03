Projeto do Hospital do Câncer Infantil de Ijuí é apresentado

O município de Ijuí, no noroeste do Estado, busca a construção de um hospital voltado para o tratamento do câncer infantil. A ideia é que as obras possam ser iniciadas ainda este ano, mas dependem de questões burocráticas, além da liberação de verbas do governo estadual. O projeto terá o investimento de R$ 30 milhões e é capitaneado pelo Hospital de Clínicas (HCI) da cidade.

A ideia é qualificar e acelerar a assistência de crianças e adolescentes com câncer no município e nas regiões Noroeste e Missioneira, além de decentralizar os serviços nos centros de saúde de Passo Fundo e Porto Alegre "Em reunião na semana como a secretária (estadual) de Saúde, Arita Bergmann, tivemos a afirmativa da proposta. A partir disso, nós vamos encaminhar (o projeto) para o Ministério da Saúde e aguardar a aprovação a liberação de recursos", comenta o presidente da HCI, Douglas Uggeri.

O projeto do Hospital de Câncer Infantil abrangerá uma área 2.700 metros quadrados, de 10 leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) - que terão estendido para o uso para além do oncológico - para pacientes de zero a 18 anos. Junto a isso, 20 leitos de internação com dois andares, uma para as crianças e outros para adolescente. E, também, um local dedicado aos acolhimentos das famílias dos pacientes.

Atualmente, quando o clínico ou pediatra quando há a necessidade de um atendimento especializado no público infanto-juvenil ocorre o encaminhamento realizado pela prefeitura do município aos hospitais de Passo Fundo ou de Porto Alegre. Dessa forma, há a necessidade de deslocamento de 170 quilômetros - se for levado a Passo Fundo - ou em casos mais graves, percorrer 400 quilômetros até a Capital

A mortalidade do câncer em crianças e adolescentes é, em média, de 20%. No entanto, em lugares onde não há um centro de referências para assistência especializada esse percentual eleva para 40%, segundo o presidente da HCI, Douglas Uggeri. Atualmente, há 108 crianças e adolescentes com câncer Macrorregião Missioneira, de acordo com a coordenadora regional de Saúde Adjunta, Janaína da Silva.

"É importante ressaltar o atendimento infantil não é só a criança. Ela não pode ficar sozinha. E a gente precisa que os parentes fiquem bem assistidos juntamente com o paciente", analisa o presidente da HCI, Douglas Uggeri. Segundo ele, o tratamento do câncer infantil dura, em média, de seis meses a um ano. As doenças mais comuns são linfoma e leucemia, de acordo com o executivo.

Além disso, o presidente da HCI aborda que antes de enviar a iniciativa para o governo do Estado, os 22 prefeitos da Associação dos Municípios das Missões foram consultados. Segundo ele, todos apoiaram a ação de construir o Hospital de Câncer Infantil em Ijuí. "É uma necessidade da nossa região. Esse novo projeto é um projeto ousado em si, mas é muito necessário para nós", comenta Douglas Uggeri.

Procurada para falar sobre o projeto, a Secretaria Estadual de Saúde não retornou o contato. Em uma nota enviada quando da entrega do pedido, a secretária Arita Bergmann prometeu também levar a pauta para o Ministério da Saúde durante uma visita que ocorrerá nas próximas semanas.