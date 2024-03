Atingidos por enchentes de novembro em Taquara podem solicitar o saque do FGTS

Os moradores de Taquara que foram afetados pela enchente que atingiu o município em novembro poderão realizar o saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A medida foi confirmada através do reconhecimento do Governo Federal sobre a situação de emergência vivida na cidade naquele mês. A população das áreas atingidas deve sacar o seu benefício até o dia 24 de maio.

Esta é a segunda vez que a prefeitura, através da Secretaria de Meio Ambiente, Defesa Civil e Causa Animal, consegue com a União a liberação do benefício para aqueles que tiveram prejuízos com uma enchente no município. Entre janeiro e fevereiro deste ano, foi liberado o saque do FGTS para moradores atingidos pelas chuvas de setembro de 2023.

No documento publicado pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Regional, o saque do FGTS pode ser feito por moradores dos endereços citados, nos bairros, Eldorado, Empresa (incluindo o Loteamento Olaria), Medianeira e Santa Maria, além de uma região no Distrito de Rio da Ilha.

"Estes endereços foram registrados através de um mapeamento que fizemos durante as cheias de novembro. Se alguma pessoa foi atingida e não teve o seu endereço contemplado, ela deve entrar em contato conosco, para avaliarmos se está nos requisitos para habilitação, e, assim proceder com um terceiro processo de saque do FGTS", explica o secretário de Meio Ambiente, Defesa Civil e Causa Animal, Matheus Modler.

Sobre o saque emergencial do FGTS, o secretário completa que, aqueles que foram atingidos pela enchente de setembro de 2023 e retiraram o benefício, não poderão realizar uma nova retirada. "Segundo a norma, é exigido um intervalo de 12 meses entre uma retirada de emergência e outra", reforça.