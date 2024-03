Chama Crioula é levada para a Festa Campeira do RS, que ocorre em Esteio

O Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG) deu início à trajetória da Chama Crioula rumo à 34ª edição da Festa Campeira do Rio Grande do Sul, que ocorrerá no Parque Assis Brasil em Esteio. A cerimônia de geração da chama, realizada no município de Santa Cruz do Sul, contou com a presença de cavaleiros e autoridades tradicionalista

A comitiva, liderada por cavaleiros, seguirá em direção a Esteio, onde a Chama Crioula será recebida na sexta-feira (22) para a abertura oficial da festa.

De acordo com informações apuradas pelo MTG, a Festa Campeira do Rio Grande do Sul contará com a participação de 1917 competidores inscritos. O ingresso ao parque é gratuito. A recepção das delegações regionais no Parque acontece na quarta-feira (20).

A programação inicia na quinta-feira (21) e as provas começam a partir das 9h. A abertura oficial está prevista para às 18h30min de sexta-feira (22) e as competições prosseguem ao longo do sábado (23). Para domingo (24), está prevista programação artística Legado Pampeano com encontro de Danças Gaúchas Veterano e Xirú. Mais informações sobre a programação podem ser conferidas no site do Movimento Tradicionalista Gáuhco (mtg.com.br).