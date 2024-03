Ônibus de Novo Hamburgo ganham ação de arte com bonecos

A arte bonequeira vai invadir o transporte público de Novo Hamburgo. Criado por Alice Ribeiro, atriz, gestora cultural e diretora da Cia de Teatro Entre Linhas, o projeto Marcelo Vai Andar de Ônibus chega com a proposta de surpreender os passageiros com humor, sensibilidade, emoções, imaginação e criatividade.

O projeto será realizado até o dia 30 de março. Em oito viagens, de linhas diferentes e com ônibus adaptados para Pessoas com Deficiência (PCDs), Marcelo fará suas travessuras. O boneco é uma personagem utilizada pela Cia de Teatro Entre Linhas em diversos eventos na cidade e região. Articulado pelas mãos e voz da atriz Alice Ribeiro, que usará sua experiência e capacidade de improviso para interagir com os passageiros, Marcelo quer animar os passageiros que usam o transporte público da cidade. "Faremos intervenções com o boneco Marcelo dentro de algumas linhas de ônibus, além de atividades no Paradão, que fica tão pertinho da Casa das Artes, mas acredito que nunca tenha sido visitado por muitos dos usuários que esperam por seus ônibus", destaca Alice.

Cada intervenção terá duração aproximada de 90 minutos, percorrendo todo trajeto da linha escolhida. Além dos roteiros dentro dos ônibus, Marcelo também esteve nesta semana em quatro apresentações de 20 minutos no Paradão da Avenida 1º de Março, em frente à Casa das Artes.

O projeto também contempla aspectos de acessibilidade e inclusão. É realizado por uma equipe formada 100% por mulheres, algumas delas com 50 anos ou mais. Nas oito intervenções nos ônibus, haverá audiodescrição de toda a atividade.