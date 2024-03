Comitê se reúne em Santa Maria para discutir a atualização de plano voltado à redução de riscos com desastres

O prefeito de Santa Maria, Jorge Pozzobom, reuniu-se com as secretarias que fazem parte do Comitê Gestor de Redução de Riscos de Desastres para tratar da atualização do Plano Municipal de Redução de Riscos. Professores do Departamento de Geociências da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) também participaram da reunião e elaboraram o cronograma de ações para os próximos meses.

A professora Andréa Nummer explica que a universidade é parceira na atualização das áreas mapeadas no Município, especialmente nos pontos onde há maior risco de inundações e movimentos de massa, como os deslizamentos de terra. "Vamos organizar roteiros de estudos a campo e classificar as áreas monitoradas como de altíssimo, alto, médio e baixo risco. Após, enviaremos todo o material e a metodologia aplicada ao Ministério das Cidades, através da Secretaria Nacional de Periferias. Teremos até 18 meses para enviar o relatório completo", afirma.

Conforme o superintendente da Defesa Civil de Santa Maria, Adão Lemos, a atualização do Plano Municipal será uma prática recorrente em Santa Maria, ou seja, algo que todas as gestões do Executivo terão que atualizar, mantendo constantes as ações de prevenção de desastres.