Escolas de Sapiranga ganham atividades em turno integral

O ano letivo de 2024 surgiu com uma novidade na rede municipal de ensino de Sapiranga, no Vale do Sinos. Cerca de 250 alunos, com idades entre 4 e 5 anos, estão passando agora os períodos da manhã e da tarde na escola. A Secretaria Municipal de Educação ampliou o turno integral para as turmas de Jardim A e B em duas escolas. As instituições de Educação Infantil do município, que atendem as crianças de 0 a 3 anos e contemplam as turmas Berçário e Maternais 1, 2 e 3, já forneciam o ensino em tempo integral.

Em ambas as escolas, as aulas são planejadas de acordo com as propostas pedagógicas alinhadas à Base Nacional Comum Curricular, que vão desde habilidades previstas no referencial, à busca pelo pleno desenvolvimento das capacidades cognitivas, sociais e emocionais de cada criança. Na Escola La Salle, os estudantes possuem aulas diversificadas, sendo elas Libras, Corpo e Movimento, Arte e Pintura, Meditação, Língua Inglesa, Língua Espanhola, Música, Brincar Heurístico e Alimentação Saudável.

Ja no colégio Maria Emília de Paula, que é uma escola bilíngue, o currículo é organizado por 50% do tempo em Língua Materna (Português) e 50% na Língua Adicional (Inglês). Os alunos ainda possuem na carga horária as aulas de Arte, Música, Teatro, Horta, Meditação, Corpo e Movimento e Tecnologia.

O objetivo é de que a educação em tempo integral avance ainda mais na rede, abrangendo também as demais turmas de Jardim. "A primeira infância é considerada uma etapa crucial para o aprendizado, o desenvolvimento e o bem-estar social e emocional das crianças. As primeiras experiências vividas na infância, bem como as intervenções de qualidade ofertadas nesse período estabelecem a base do desenvolvimento do indivíduo", explicou a secretária de Educação, Cláudia Kichler.