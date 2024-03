Caxias do Sul busca financiamento junto ao CAF para obras

Representantes do Banco de Desenvolvimento da América Latina, da Comissão Andina de Fomento (CAF), estiveram em Caxias do Sul, na semana passada, para visitar obras e participar de encontros que visam formatar a carta-consulta para um novo financiamento. Além disso, receberam a prestação de contas do financiamento do Programa de Desenvolvimento da Infraestrutura e dos Serviços Básicos (PDI II) da Prefeitura - do total de US$ 33 milhões (cerca de R$ 165 milhões), 70% dos recursos foram executados e 30% estão em fase de execução.

A equipe da CAF, acompanhada de representantes de secretarias, visitou obras que integram o pacote de financiamento que pode chegar a US$ 50 milhões para ruas e estradas municipais e outros projetos. No auditório da Secretaria Municipal do Meio Ambiente houve uma rodada de encontros da Missão Segmento CAF Smart Cities.

Integrantes das secretarias de Caxias do Sul participaram da programação. Como a pasta de Meio Ambiente está instalada junto à Maesa, foi realizada uma visita guiada ao complexo, sob coordenação da secretária da Cultura, Cristina Calcagnotto.

O executivo sênior do escritório da CAF no Brasil, José Rafael Neto, falou sobre organização das informações por parte do Poder Executivo nesse processo de construção da carta-consulta. "Vocês já têm Termo de Referência (TR), no caso de um projeto específico que trata de resíduos, o que torna mais confortável o processo. É preciso entender a estratégia como um todo, para saber onde aplicar, na cidade, as soluções", pontuou o executivo.