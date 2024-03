Erechim reduz número de casos de dengue após surto de 2021

O município de Erechim, no Norte gaúcho, apresenta um cenário diferente do que é visto no Rio Grande do Sul e no Brasil. Em 2024, a cidade tem 19 casos confirmados, segundo o Painel de Casos de Dengue da Secretaria Estadual de Saúde (SES). O baixo número de pessoas infectadas na cidade, que tem pouco mais de 100 mil habitantes se explica, de acordo com a prefeitura, por ações como a qualificação e a redistribuição geográfica dos agentes de controle de endemias (ACE), além do treinamento aos profissionais de saúde para a realizar a notificação da suspeita de dengue.

A cidade viveu, em 2021, um surto da doença. Em meio à pandemia de Covid-19, Erechim teve 2.612 casos confirmados. "Na pandemia, os agentes endêmicos passaram um ano sem fazer visita nas residências", comenta a secretária municipal de Saúde, Éclesan Palhão. Devido ao cenário, a prefeitura de Erechim adotou uma série de medidas para lidar com a dengue naquele ano. A secretária afirma que as equipes foram treinadas para reconhecer os focos e conversar com as pessoas. Fizemos um processo de com os agentes. Ao invés de saírem toda vez em um lugar diferente, nós pegamos esses 30 agentes e colocamos em área determinada. E cada um se responsabilizou pelo seu território", explicou.

Ela analisa que a medida possibilitou um acompanhamento sistemático dos agentes de controle de endemias nas regiões designadas. Com isso foi mais fácil realizar a identificação dos focos das larvas e mosquitos nas áreas e o retorno ao local para acompanhamento. As ações surtiram efeito pois, no anos seguintes, Erechim teve redução nos números. Em 2022, foram 529 confirmações, frente aos 56 casos de 2023 - e os 19 atuais.

Por não ter muitas habitações abandonadas e terrenos baldios, os principais focos de larvas e ovos do mosquito são as casas, segundo o diretor da Vigilância em Saúde de Erechim, Paulo Henrique Saldanha Botton. "Em Erechim, os principais vetores são os domicílios ocupados. A gente tem trabalhado para que qualquer possível foco seja eliminado, por exemplo as caixas d'água são um grande problema", analisa.

Além disso, a prefeitura, ao longo do ano em parceria com a Defesa Civil e a Secretaria Municipal do Meio Ambiente realizou, junto à comunidade, mutirões para recolhimento do lixo despejado em locais inadequados que podem ser reservatórios de larvas e ovos do mosquito. Outro ponto foi orientar a população sobre a eliminação do Aedes aegypti e os sintomas da dengue. Em média, Erechim tem um agente para cada 1 mil domicílios no município. Eles visitam as residências a cada três meses.

No entanto, havendo necessidade a equipe pode visitar as habitações antes deste período. A ação foi essencial para reduzir o número de casos de dengue, segundo a secretária Municipal de Saúde. "Desde em 2021, quando assumimos, não interrompemos em nenhum momento o trabalho. O pessoal segue verão e inverno. Se deixar para trabalhar com a Dengue só no período da sazonalidade não dá certo", analisa Éclesan Palhão.