Três Coroas terá comemoração do ano novo tibetano

A terceira edição do Lozar, evento que celebra a chegada do ano novo tibetano, começa nesta sexta-feira (15) na Praça Affonso Saul, em Três Coroas, no Vale do Paranhana. Entre os destaques da programação estão os shows de músicas e danças tibetanas, painel sobre saúde mental e inter-religioso, que contempla as manifestações budistas, cristãs e afro-brasileiras. As atividades ocorrem até o domingo (17).

O diretor da Secretaria de Turismo, Cultura e Desenvolvimento, Christian Krummenauer, afirma que a expectativa é de que 5 mil pessoas passem pela cidade ao longo do fim de semana. "Trata-se de um evento único, que não existe em nenhum outro lugar do Brasil" afirma. O município está com 90% dos 1.200 leitos de hospedagem ocupados.

A novidade para esta edição do Lozar está na implementação do Espaço Gastronômico que, além das oficinas culinárias já realizadas nos eventos anteriores, permite a compra de produtos para consumo imediato ou posterior. Serão vendidos, por exemplo, pratos como o Chicken Tikka Masal, que é um prato com pedaços de frango assado marinado em um molho curry temperado. Também há os Momos Tibetanos que são massas recheadas com batata, carne ou legume cozido no vapor e finalizado na manteiga. E, para quem quiser levar para casa, haverá disponível porções de momos para compra. Além disso, o evento contará com as manifestações ligados a temática asiática, como a venda e oficinas de confecção de bonsai que são arvores em bandejas.

As apresentações artísticas serão também um dos pontos altos do Lozar. "Na sexta, às 20h, a gente tem um show de música muito interessante que é a junção de dois artistas locais o Alê Marks e a Jana Eberthe com o tibetano Ogyen Shak", comenta o diretor da Secretaria de Turismo, Cultura e Desenvolvimento.

Junto a isso, no sábado, a partir das 18h40 além do show de música tibetana, haverá também a apresentação de danças tibetanas (Rebkong, Ralpa, Flor Tibetana, Ralpa solo, Dança do Yak e dos Grandes Leões da Neve). E no domingo, às 17h20 terá a mesma programação do dia anterior somado a apresentação da Orquestra Municipal Huberto Schmitt Muller.

Outro destaque do Lozar será o painel inter-religioso que ocorrerá no domingo às 12h30.No local, estarão presente líderes das religiões budista, evangélica, católica e umbanda. "É a demonstração que a gente consegue ter uma harmonia, diálogo e respeito com todas as manifestações religiosas que acontecem no muncípio", comenta Christian Krummenauer.

O Lozar também é visto em Três Coroas como uma celebração cultural pensada para o bem-estar de toda a comunidade, de acordo com a co-fundadora e diretora do Espaço Tibet, Drika Shak. "O propósito é desacelerar e reconectar. Aqui as pessoas levarão emoções encantadoras para ter como um banco de reserva durante o ano e ajudar a lidar com as diversidades que a vida traz", analisa. Por isso, a temática da saúde mental é trazida para o evento. Conversas e atividades sobre o tema serão feitas durante o evento. A programação completa pode ser conferida no site do evento (www.anonovotibetano.com.br).