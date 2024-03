Duas orquestras se apresentam na UCS no domingo

Integrando a programação de abertura do semestre letivo, a Universidade de Caxias do Sul (UCS) recebe no domingo (17) o espetáculo da Orquestra Municipal de Sopros de Caxias do Sul e da Orquestra Municipal de Sopros de Novo Hamburgo - ambas abrindo sua temporada de concertos deste ano. Mais de 70 músicos estarão reunidos no palco do UCS Teatro, a partir das 19h.

A entrada é gratuita, com a sugestão da doação de um quilo de alimento não perecível. Os ingressos são limitados e podem ser adquiridos na UCS Livraria, no Campus-Sede, de segunda a sexta-feira, das 9h às 20h; na Casa da Cultura Percy Vargas de Abreu e Lima, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h; e na Estação Férrea, de segunda a sexta-feira, das 8h30min às 17h.

Sob a regência do maestro Gilberto Salvagni, o concerto terá a participação de três solistas: Ricardo Ramires, no saxofone; Filipe Berlitz, no vibrafone; e Tiago Fernando Andreola, no contrabaixo. As bandas sinfônicas apresentam um repertório diversificado, com obras de diversos artistas.

A Orquestra Municipal de Sopros de Caxias do Sul é referência no Rio Grande do Sul por sua excelência no desempenho da atividade concertista, tanto na música erudita como na música popular. Atualmente conta com 36 músicos e apresenta-se em diferentes formatos, incluindo banda sinfônica, big band, orquestra de madeiras e grupos de câmara. Já a Orquestra de Sopros de Novo Hamburgo completou 71 anos de atividades ininterruptas em 2023. Apresenta uma formação instrumental estruturada nos instrumentos de sopro e percussão, com repertório que transita entre as linguagens erudita e popular.