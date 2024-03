Fórum para debate sobre a segurança pública inicia em Pelotas

Com debates acerca do cenário da violência no Brasil, o Connex - Conexão de Experiências em Segurança Pública e Prevenção às Violências - teve sua primeira atividade realizada nesta quarta-feira (13), no Clube Caixeiral, em Pelotas. A partir das palestras dos professores Rodrigo Ghiringheli e Marcos Rolim, temas como o aumento de delitos e o funcionamento do sistema carcerário brasileiro foram debatidos no evento.

O primeiro painel do Connex apresentou elementos gerais sobre a situação da violência no Brasil, os quais servirão como subsídios para as demais discussões ao longo da programação do evento. Ao apresentar dados das taxas de índices criminais do Brasil, o professor e pesquisador da Pucrs, Rodrigo Ghiringhelli, que também representa o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, destacou a experiência positiva de Pelotas no enfrentamento da violência.

"Precisamos de exemplos como o de Pelotas, que tem enfrentado a violência por meio da prevenção. Enfrentar os desafios da segurança pública é vital para a sociedade brasileira e o investimento na prevenção ao delito, certamente, é o caminho mais importante para que possamos alcançar esses resultados", frisou o palestrante.

Destacando a necessidade de investimentos, da ciência como aliada das políticas públicas e de um olhar mais humanizado para o atual sistema prisional brasileiro, o professor da Uniritter-RS, Marcos Rolim, também parabenizou Pelotas pelos resultados obtidos no âmbito da segurança. "Nós temos em Pelotas um exemplo de redução da criminalidade muito acima da média estadual. Esse parece um avanço que ainda vai se prolongar por muito tempo, pois não é feito com base em opinião e ideologia, mas sim com ciência. É preciso que a ciência, cada vez mais, seja base dos estudos em segurança pública", destacou o palestrante.