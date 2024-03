Programa ligado ao Instituto Ayrton Senna é lançado em Santa Maria

O Núcleo de Tecnologia Educacional Municipal e a Secretaria de Educação de Santa Maria promoveram, nesta quarta-feira (13), o lançamento do Programa Letramento em Programação (LetProg). A solenidade ocorreu no Centro EduTech, que fica anexo ao Mercado da Vila Belga, no Distrito Criativo Centro-Gare.

O lançamento torna Santa Maria uma cidade polo da iniciativa, que tem o objetivo de promover a educação integral ao desenvolver o pensamento computacional e as práticas de programação de computadores. O programa foi desenvolvido pelo Instituto Ayrton Senna e é patrocinado pelo Instituto Jama.

A secretária de Educação, Lúcia Madruga, relembrou que cerca de 20 escolas da rede municipal já praticam as atividades do LetProg desde 2022, e reforçou que ser cidade polo do programa é uma grande alegria. "A pandemia exigiu de nós mais celeridade nesse processo de modernização. Estima-se que 60% das crianças na Educação Infantil hoje, daqui a 20 anos vão atuar em profissões que agora não existem, que vão ser criadas nos próximos anos. Então, ensinar uma mentalidade lógica de programação para os nossos alunos fará diferença no futuro deles", comenta a titular da pasta.