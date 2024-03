Após oito anos, Festa do Búfalo volta em Passo do Sobrado

A abertura oficial dos portões da 9ª edição da Festa do Búfalo e da 7ª Expofeira, em Passo do Sobrado, no Vale do Rio Pardo, acontece nesta quarta-feira (14), às 19h, na Comunidade Matriz Nossa Senhora do Rosário. As atividades ocorrerão até o dia 17 na cidade. Entre os destaques, está a degustação de carne de búfalo de forma gratuita. A cerimonia visa ressaltar a importância criação do búfalo no município, que movimenta R$ 2 milhões por ano, assim como comemorar o aniversário de 32 anos de emancipação política.

Além da degustação da carne e das exposições, o destaque do evento será o show Rodeio Coutry da equipe César Paraná. Junto a isso, a Festa do Búfalo terá bailes, shows, exposição da agricultura familiar e a gastronomia típica da cidade. Durante os quatros dias, a expectativa é de atrair 25 mil visitantes, de acordo com a coordenadora de Cultura da equipe organizadora do evento, Tatiana Thiesen da Silva.

Realizada pela primeira vez, em 2003, a Festa do Búfalo é promovida a cada dois anos em Passo do Sobrado. No entanto, a última edição ocorreu há oito anos, em 2016, devido à pandemia da Covid-19 e de questões econômicas.

Sobre a criação de búfalo, o município do Vale do Rio Pardo tem mais de duas mil cabeças do animal distribuídas pelos 50 pecuaristas. Além da carne de búfalo, o leite e seus derivados como queijo, nata e iogurte também são comercializados. O animal começou a ser criado nos anos 2000 e a atividade tornou se um marco cultural da comunidade, segundo Tatiana.

Há oito anos no ramo da criação e venda de búfalo, a pecuarista Vanessa Cristiane Ferreira Rutsatz e a sua família produzem o salame de búfalo. A comercialização das cinco mil toneladas do alimento, ao longo do ano, é realizada dentro do município e em eventos pelo Estado. O sabor, índice superior de ômega 3 e inferior de sódio, colesterol e gordura em comparação ao salame tradicional são os diferenciais do produto, segundo a criadora. "As pessoas têm esse preconceito por ser um animal maior. Queremos divulgar o nome da nossa indústria, falar diferencial da carne e abrir mercados para ter oportunidade de crescimento", afirma Vanessa.

Além disso, o búfalo tem boa adaptabilidade ao clima da região. Um dos cuidados, no entanto, está na necessidade de ter lagos ou rios próximos, pois o búfalo passa 40% do tempo na água. "Porque como pelo dele é muito preto, a pele dele é muito grossa e ele tem muita gordura. Por isso, sente mais calor e vai automaticamente para água", informa pecuarista. O animal tem, em média, 600 quilos e pode chegar a um metro e meio de altura.

Paralela à Festa do Búfalo ocorre, também, a 7ª Expofeira que contará com produtos e alimentos dos feirantes locais. Serão comercializadas durante a feira exposições de arte, artesanato, além de iguarias caseiras, como cucas realizadas pelos produtores da cidade e região. Para os dois eventos, o valor da entrada diária é de R$ 15,00