Torres sedia abertura de circuito de surfe nesta quinta-feira

Começa nesta quinta-feira (14), em Torres, no Litoral Norte o Circuito Banco do Brasil de Surfe 2024/2025 da World Surf League (WSL). O evento traz para a Praia dos Molhes, os maiores talentos de surfe do mundo. O circuito abre a temporada da WSL South America. A cidade não recebe um evento de surfe dessa magnitude desde 2004, retornando agora com a primeira das cinco etapas, que serão realizadas no Sul, Sudeste e Nordeste do país.

Uma das metas deste circuito é descobrir novos talentos do surfe nas três principais regiões do litoral. A oportunidade agora é para os surfistas gaúchos terem a chance de participar pela primeira vez de uma competição profissional da World Surf League. Nas oito etapas realizadas em 2022 e 2023, um total de 165 surfistas viveu a experiência de estrear em etapas do Qualifying Series.

Os eventos de surfe marcam pontos para os rankings regionais da WSL South America, que decidem os títulos sul-americanos da temporada e classificam sete homens e três mulheres para o Challenger Series, o circuito de acesso para a elite mundial que disputa o World Surf League Championship Tour (CT). Com isso, nomes consagrados e grandes estrelas também participam das etapas, com os jovens surfistas tendo a chance de conhecer de perto e enfrentar seus ídolos no esporte.

Além da competição, o escritório da World Surf League na América Latina promove ações ambientais e de preservação da natureza em todos os eventos. Na abertura em Torres foram firmadas algumas parcerias. Para a limpeza da Praia dos Molhes, houve o contato o projeto ambiental Praia Limpa, que desenvolve atividades de educação ambiental em todo o litoral gaúcho desde 2013. Será realizada uma gincana ambiental com sorteio de brindes e a ação contará com a participação de outras entidades, como o projeto social Cortume e o Grupos de Escoteiros do Mar Ilha dos Lobos. Essa atividade está marcada para acontecer na sexta-feira (15), às 14h, na Praia dos Molhes.

Outra inovação desta etapa de Torres é o convite especial para um grupo de alunos da Apae participar com os pais das ativações promovidas durante o campeonato na Praia dos Molhes. Haverá uma série de oficinas e atividades exclusivas para eles, como aulas de movimento no solo, alongamento, pinturas e até aulas de surfe.