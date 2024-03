Testes em fornos à lenha são feitos antes da abertura da Casa do Colono, prevista para junho em Taquara

A prefeitura de Taquara realizou o primeiro teste dos fornos à lenha instalados dentro da Casa do Colono, um espaço que em breve será inaugurado, sendo destinado para a comercialização de itens produzidos por agricultores do Município. O local fica na Praça da Bandeira, no Centro da cidade, e ainda no primeiro semestre será entregue.

Os produtos foram feitos pelos agricultores Adair e Márcia Flesch, para o teste dos fornos. Após ficarem prontos, os pães e cucas foram distribuídos para a comunidade que estava nos eventos realizados Praça da Bandeira e na Rua Coberta da cidade.

O espaço da Casa do Colono na cidade do Vale do Paranhana será destinado para agricultores do município comercializarem o seus produtos. Além da venda de itens produzidos no interior, foram instalados dois fornos à lenha, para que sejam assados pães, cucas, bolos, bolachas, entre outros itens, e sejam vendidos ao público imediatamente. "Pensamos neste projeto remetendo às antigas casas dos colonos, no interior de Taquara. Será um grande ponto de referência para a comunidade, assim que houver sua inauguração", completa o diretor da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Gilson Redin. A inauguração da Casa do Colono deve assim que forem concluídas as obras de revitalização da Praça da Bandeira.