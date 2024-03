Festival itinerante de churrasco chega a Pelotas no dia 20 de abril

Nos dias 20 e 21 de abril, o Shopping Pelotas sediará, pela primeira vez na zona sul do Estado, o Made in Fogo Festival BBQ. Reconhecido como o maior festival de churrasco itinerante do Sul do País, o evento terá entrada gratuita e os clientes poderão saborear cortes de carnes especiais e ainda curtir atrações culturais ao longo da programação.

Além de toda a ambientação do espaço, a expectativa é de que o evento chegue a Pelotas com mais de 1 tonelada de carnes nobres. A estrutura tem mais de 800 m², incluindo cenários, lounges e espaço kids. O evento terá oito estações de churrasco comandadas por assadores especializados que apresentam ao público diferentes técnicas e cortes de preparo dos assados.

Além disso, haverá estações de doces, chopp gelado e drinks refrescantes. Os valores se dividem entre três tipos: Ticket BBQ por R$ 35,00; Ticket Costelão por R$ 50,00; Ticket dose na brasa por R$ 25,00. Em cada estação haverá um corte de carne e acompanhamento diferente.

Ao longo do final de semana de evento estão confirmados shows musicais às 12h e às 18h. Outra atração para incluir toda a família no evento é um lounge kids repleto de atividades para as crianças. "Estamos muito felizes em levar para o Rio Grande do Sul o Made in Fogo, uma experiência com o melhor da gastronomia ao redor do fogo, lazer e entretenimento para encantar o público", afirma Alexandre Rangel, idealizador do festival.

O Made in Fogo acontecerá no estacionamento do shopping, das 11h às 22h em ambos os dias. Para quem desejar estacionar no empreendimento, seguem os mesmos valores dos demais dias. Mais informações podem ser encontradas no perfil do evento nas redes sociais (@madeinfogo).