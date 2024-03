Três hospitais do Interior do RS recebem valores do Estado

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), assinou nesta terça-feira (12) convênios que liberam R$ 1,2 milhão para a compra de equipamentos e computadores e a ampliação da estrutura em três hospitais de pequeno porte. Foram contemplados o Hospital Santa Terezinha, em Fontoura Xavier; a Associação Hospitalar Beneficente Ajuricaba, em Ajuricaba; e o Hospital São José, em Dom Feliciano.

No Hospital Santa Terezinha, em Fontoura Xavier, os R$ 750 mil liberados financiarão a ampliação do prédio, com uma nova cozinha, almoxarifado, farmácia, área de circulação, espaço para as escadas e vão para o elevador.

A Associação Hospitalar Beneficente Ajuricaba, em Ajuricaba, vai adquirir cinco camas hospitalares, monitor de sinais vitais multiparamétrico, desfibriladores, analisador de gases e um guincho hospitalar. Ao todo, foram liberados R$ 284,4 mil para a instituição.

Na Associação de Saúde Hospital São José, no município de Dom Feliciano, os R$ 476,3 mil do programa permitirão a compra de uma autoclave, computadores, três monitores e três bombas de infusão.

Outros dois convênios, ainda em elaboração na SES, destinarão mais R$ 308,2 mil para a reforma dos pisos e janelas do prédio da instituição de Dom Feliciano e R$ 348 mil para a ampliação do acesso e da recepção do hospital de Ajuricaba.

"As assinaturas dão continuidade ao programa específico para hospitais de pequeno porte lançado no ano passado", explicou a titular da secretaria, Arita Bergmann. A cerimônia de assinatura foi realizada no gabinete da secretaria, em formato presencial e on-line. Ela ressaltou que o número de projetos apresentados elevou de R$ 30 milhões para R$ 42 milhões os recursos do Avançar na Saúde para o programa. "A abertura do edital superou nossas expectativas. Tivemos mais de 100 projetos apresentados, fazendo com que o recurso previsto aumentasse", destacou.