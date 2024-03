Passo Fundo passa a integrar o Tudo Fácil Empresas

A prefeitura de Passo Fundo lançou nesta semana o Tudo Fácil Empresas, um serviço que o município disponibiliza através da participação na Rede SIM. O serviço facilita a abertura de novas empresas em parceria com a Junta Comercial do Rio Grande do Sul. Através da plataforma, o contribuinte que pretende abrir uma empresa de baixo risco pode, em dez minutos, receber o alvará de funcionamento.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Diorges Oliveira, a plataforma é mais uma facilidade na abertura de uma empresa. "Esta parceria com a Junta Comercial do RS para lançamento da Plataforma Tudo Facil Empresas, é mais um passo na busca da facilitação da abertura de novas empresas, simplificando e desburocratizando processos, facilitando a vida dos contribuintes e empreendedores" declara o secretário.

"A trilha do empreendedor era complexa e exigia várias plataformas. Agora automatizamos este processo em um único portal, com um único acesso. Ali ele terá a viabilidade de endereço do nome analisada, vai ter o registro na Junta e o CNPJ, além de outras facilidades. A documentação é a mesma exigida hoje, com uma análise automatizada e com maior agilidade", pondera a presidente da Junta Comercial do RS, Lauren Momback.