Feirão de Empregos oferta vagas até quinta-feira em Canoas

O primeiro dia destinado à procura de vagas de trabalho foi intenso em Canoas, na Região Metropolitana. Ao todo, 459 pessoas compareceram ao Feirão do Emprego, que faz parte da programação da 1ª Semana do Emprego de Canoas. Nesta terça-feira (12) foram 12 empresas que participaram da ação. O número de empregadores chegará a 25 nos quatro dias da ação, que oferece mais de 800 oportunidades.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, Marcus Vinicius, exaltou o papel da Administração Pública por desenvolver a 1ª Semana do Emprego para incentivar a empregabilidade dentro do município. "Estamos concretizando essa semana repleta de serviços, incluindo o Banco de Oportunidades, que oferece inclusive a preparação do currículo, para que assim o candidato esteja apto para participar das seleções das empresas. Tenho certeza de que vai ser muito eficiente para o nosso município esta ação", afirmou.

Um dos destaques do Feirão é a participação inédita da empresa canoense MaxiForja, que está ofertando cerca de 100 vagas no ramo da metalúrgica e cargos administrativos. "A fábrica está passando por uma expansão e, com isso, estamos aumentando o número de trabalhadores em praticamente todos os cargos. Esse Feirão serve para encontrarmos candidatos aptos para as funções e dar visibilidade para a MaxiForja quando buscamos novos funcionários. Estamos gratos em podermos estar aqui", explana o coordenador de RH, Rogério Pavão. O Feirão segue nesta quarta (13) e quinta-feira (14).

Para participar, é preciso levar documento com foto e CPF, além de currículo. O Feirão começa às 9h e termina às 16h, com atendimento por ordem de chegada. Na sexta-feira (15) ocorre o Feirão destinado somente para pessoas que procuram oportunidades de estágio ou no Programa Jovem Aprendiz.