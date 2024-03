Direção do Hospital Vida & Saúde, de Santa Rosa, assina a compra da estrutura de instituição em Giruá

O Hospital Vida & Saúde, de Santa Rosa, oficializou nesta terça-feira (12), a incorporação da estrutura do Hospital São José (HSJ), de Giruá, que passará a ser administrado pela casa de saúde. A assinatura do contrato aconteceu nas dependências do HSJ, com a presença do Conselho de Administração e Direção do Vida & Saúde, de representantes da Rede Verzeri (entidade mantenedora do hospital) e autoridades locais.

Destacando a importância de bem atender à toda a comunidade regional, o presidente do Vida & Saúde, Rubens Zamberlan elogiou o trabalho desenvolvido em Giruá. O contrato prevê um período de transição entre as duas administrações, de aproximadamente 90 dias. O funcionamento do Hospital continua normalmente.

Na próxima segunda-feira (18), integrantes da administração do hospital de Santa Rosa realizarão ações de acolhimento com os profissionais do São José. Nos próximos dias, equipes deverão acompanhar o dia a dia da instituição, promovendo a integração de profissionais e elencando prioridades entre equipes técnicas.