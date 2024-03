Feira de veículos antigos ocorre no fim de semana em Teutônia

Começa na sexta-feira (15) a programação do 14º Encontro Nacional de Veículos Antigos de Teutônia, tradicional evento que reúne antigomobilistas, aficionados por veículos antigos, visitantes e comunidade no Centro Administrativo Municipal. As atrações seguem no sábado (16) e do domingo (17), com a expectativa de reunir mais de 600 veículos antigos e atrair mais de 10 mil visitantes.

O encontro é aberto a todas as categorias de veículos antigos e afins (automóveis, motos, utilitários, caminhões e ônibus) com mais de 30 anos de fabricação, nacionais e importados, com exceção para veículos considerados clássicos. Ao longo da semana os primeiros veículos já começam a chegar ao local do evento. Na sexta, das 8h às 18h, para os antigomobilistas que ainda não efetivaram a inscrição antecipadamente, poderão fazê-la no local.

No sábado o período de inscrições será, novamente, das 8h às 18h. Durante o dia haverá uma série de apresentações musicais para animar o público. A programação no domingo terá período de inscrições dos antigomobilistas das 8h às 14h30min. À tarde, a partir das 13h30, acontece a premiação de 70 veículos considerados destaque, seguida de show com a Banda Teutallica às 16h e encerramento às 18h.

Durante todo o evento, o ingresso para o público visitante é gratuito na troca por um quilo de alimento não perecível, donativos esses que serão destinados para entidades e famílias locais. Além dos veículos, haverá infraestrutura de brinquedos infláveis e atrações para as crianças, mercado de pulgas e memorabília, que é um setor de venda de peças, acessórios, confecções, canecas, quadros, brinquedos, miniaturas, materiais personalizados de veículos antigos, entre outros. Inscrições antecipadas podem ser efetuadas pelo site oficial do evento (www.carrosantigosteutonia.com.br). O valor é de R$ 70,00 por veículo participante.