São Leopoldo usa sistema criado na pandemia para monitorar a dengue

O programa da prefeitura de São Leopoldo, em parceria com a Unisinos, que foi referência no atendimento para pacientes pós-Covid começou uma nova fase nesta terça-feira (12), desta vez com a atenção e monitoramento de pacientes com dengue. O objetivo é garantir um adequado acompanhamento para pacientes que tenham sido notificados como suspeito ou caso confirmado de dengue na rede pública ou privada de saúde

O programa é desenvolvido por profissionais e estudantes da Escola de Saúde da Unisinos e serão contatados pacientes que estejam dentro da janela de casos ativos de, no máximo, sete dias do início dos sintomas, possibilitando acompanhar a evolução de casos, evitando casos mais graves, ou orientando de acordo com cada situação. A ideia é que os profissionais identifiquem sintomas, como dores abdominais intensas, sangramento de mucosa, ou ainda desmaio ou tontura, além de fornecer orientações gerais da doença à pessoas com suspeita de dengue. A equipe receberá, diariamente, uma lista de pacientes da Vigilância em Saúde, a partir das notificações dos casos.

Para a secretária municipal de Saúde, Andréia Nunes, afirmou que a pasta está com muitas frentes de trabalho, reforçando os atendimentos e que o Unitelecuidado servirá para dar o devido suporte aos pacientes. Alunos e professores responsáveis realizaram um processo de capacitação e orientação sobre o tema, e o telemonitoramento já estará atuando e todo o processo será orientado pela equipe de Vigilância em Saúde de São Leopoldo.

A prefeitura ressalta que não há um telefone específico para a população ligar para o Unitelecuidado, quem faz o contato são os profissionais para os contatos fornecidos no momento do atendimento. São Leopoldo já decretou situação de estado de emergência no enfrentamento da dengue em janeiro, e já conta com mais de 1.181 casos confirmados, 1.966 notificações e 661 casos suspeitos.

No fim da terça-feira, a secretaria estadual de Saúde confirmou o primeiro óbito por dengue de moradora leopoldense. O caso confirmado pelo Laboratório Central do Estado (LACEN), é de uma moradora do bairro Santos Dumont, de 58 anos, com histórico de comorbidades, que faleceu no dia 22 de fevereiro. Com a confirmação os óbitos por dengue no Rio Grande do Sul subiram para 20, de acordo com o órgão estadual.