Balsa entre São Valentim do Sul e Santa Tereza fecha um mês de operação

A operação da balsa entre São Valentim do Sul e Santa Tereza, na Serra, completou um mês de operação no sábado (9). Nesse período, foram transportados mais de 20 mil veículos. A embarcação garantiu a retomada do tráfego e a conexão entre o Vale do Taquari e a Serra, depois da queda da ponte, levada pela enxurrada em 2023.

A contratação da balsa é um esforço das prefeituras e do governo estadual para atender à situação emergencial na região. "Nesse período, foram feitos ajustes na operação, para reduzir as filas e o tempo de espera. Agora, trabalhamos para ampliar o horário de funcionamento da balsa, buscando sempre a segurança dos usuários", destaca o diretor do Departamento de Hidrovias da Secretaria de Logística e Transportes, Reinaldo Gambim.

Desde o começo da operação, o número de horários de travessia foi ampliado, para diminuir o tempo de espera, principalmente em finais de semana e feriados. Porém, é preciso levar em conta que o rio sofre alterações em função do volume de chuvas. Conforme a alteração do nível do rio, é preciso adotar algumas providências, como o nivelamento da rampa do lado de Santa Tereza, uma estrutura temporária, construída com uma finalidade específica, em um solo com características muito próprias. No fim de semana, o tempo máximo de espera, de acordo com a secretaria, foi de 1h.

O governo do Estado afirmou que está trabalhando para que uma nova ponte seja construída no local. A nova estrutura receberá um investimento de até R$ 35,9 milhões. O anteprojeto está pronto e o orçamento passou por revisão para contemplar ajustes solicitados pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.

O início das obras só depende agora da aprovação do ministério. A nova ponte terá dimensões (altura, largura e capacidade de carga) maiores do que a anterior, conforme legislação vigente. A estrutura terá 320 metros, 51 a mais do que a anterior.