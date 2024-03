Exército inicia ações de combate à dengue em Santa Maria

A prefeitura de Santa Maria inicia nesta terça-feira (12) um mutirão de combate à dengue em diferentes bairros do município da Região Central do Estado. A ação ocorrerá durante 10 dias ininterruptos e intensificará a fiscalização para erradicar focos do mosquito. Em cada dia, a partir das 8h30, uma equipe de 10 agentes de Saúde Pública e Vigilância Ambiental, junto de cerca de 40 militares do Exército Brasileiro, realizarão as visitas domiciliares.

Neste primeiro dia, as visitas das equipes ocorrem nos bairros Urlândia, Passo D'Areia, Noal, Divina Providência, e Tancredo Neves. Em cada residência, os agentes realizam uma vistoria em busca de recipientes com água parada e que possam servir para reprodução do vetor. Em alguns casos são feitas notificação e auto de infração, quando há problemas com alto risco à saúde pública e sem a colaboração imediata do proprietário para solucioná-la.

"São dois critérios que determinam os bairros: primeiro é o número de casos confirmados, notificações oficiais de casos que chegam dos serviços de saúde, confirmados laboratorialmente. O segundo são os lugares onde já tem índice de infestação, que é uma pesquisa feita previamente e que nos permite saber em quais os pontos do Município temos mais problemas de infestação. Cruzando esses dados, determinamos um critério de prioridade", explica o superintendente de Vigilância em Saúde, Alexandre Streb.

O bairro Pé-de-Plátano, na região leste, receberá a pulverização de larvicida biológico a partir de um drone. Trata-se de um equipamento de uso agrícola da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), que vai aplicar o produto em pontos da cidade compatíveis a esta técnica. A intenção é usar a alternativa como reforço do que já está sendo feito com a caminhonete.

Desde janeiro deste ano foram realizadas atividades vinculadas ao levantamento de índice de infestação e pesquisa vetorial. O atendimento de denúncias iniciou em fevereiro, sendo recebidos, desde então, em torno de 30 denúncias por dia. As equipes realizam de 20 a 30 atendimentos diários e, atualmente, são emitidas entre uma e duas notificações por dia.