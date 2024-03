Travessia a nado entre Rio Grande e São José do Norte tem inscrições abertas

No dia 31 de março será realizada a 42° edição da Travessia a Nado entre Rio Grande e São José do Norte. A tradicional competição, organizada pela Associação dos Corredores de Rua do Rio Grande, está com as inscrições estão abertas, com o valor de R$ 175,00 por atleta, que dará direito a um kit com camiseta e boia de sinalização.

A organização do evento fará o transporte dos atletas de barco até São José do Norte, local de partida da prova. O embarque ocorre às 8h15, no Posto Marine e a saída da embarcação será às 8h45. A largada da travessia está marcada para às 9h, no Píer de São José do Norte.

No ato da inscrição, os atletas deverão apresentar pelo menos um dos seguintes documentos: carteira de identidade (RG), carteira nacional de habilitação ou passaporte. No dia da prova, todos os competidores devem imprimir e levar assinado o Termo de Isenção de Responsabilidade, que servirá como comprovação de participação do atleta, ou seja, sem o mesmo, não será possível participar da competição.

Serão premiados com medalhas de participação todos os inscritos que completarem a prova, sendo que os cinco primeiros atletas femininos e masculinos da classificação geral receberão o prêmio em dinheiro e troféus. A prova terá duração máxima de 2h30.