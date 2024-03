Santa Maria abre edital para construção de moradias populares

A prefeitura de Santa Maria lançou edital para credenciamento de empresas do ramo da construção civil para elaboração de projetos e, posteriormente, também fazer a construção de unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida. As inscrições começam na quinta-feira (14) e se encerram no dia 25 de março.

O custo estimado total da contratação é de R$ 56.1 milhões. O valor máximo unitário, por unidade habitacional e empreendimento, definido pelo Programa Minha Casa, Minha Vida, Faixa I, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), do Ministério das Cidades, é de R$ 165 mil por apartamento.

Os empreendimentos habitacionais serão construídos na avenida Osvaldo Cruz, no bairro Km 3. A quantidade máxima estimada de unidades habitacionais e as respectivas tipologias, por empreendimento, são as seguintes: Residencial Bom Viver, 180 apartamentos e um total de R$ 29,7 milhões; e Residencial Rio Vacacaí-Mirim, 160 apartamentos, com valor total de R$ 26,4 milhões.

Santa Maria teve os dois empreendimentos habitacionais aprovados para a implementação de novas moradias no âmbito do programa Minha Casa, Minha Vida do governo federal. O resultado foi divulgado em novembro e irá contemplar famílias com renda bruta mensal de até R$ 2.640,00.