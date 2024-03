Santa Clara do Sul promove a Semana da Felicidade

A prefeitura de Santa Clara do Sul, no Vale do Taquari, realizará a 1ª Semana da Felicidade, de 17 a 24 de março, integrando a programação alusiva ao mês de aniversário do município. Aberto a toda comunidade, o evento é organizado pelo Departamento de Saúde Emocional, através do programa Santa Clara Feliz, que é desenvolvido pelo município desde 2021 e busca promover uma maior sensação de bem-estar e felicidade à população local por meio de uma série de políticas públicas.

Serão oito dias de uma programação com destaque para palestras, workshops, oficinas, momentos de gratidão, contação de histórias sobre emoções, celebração ecumênica, meditação, caminhada, atividades físicas, rodas de conversa, ações de solidariedade e yoga.

Uma das atrações especiais será o 2º Fórum da Felicidade, que ocorrerá na quarta-feira, 20 de março, dia em que Santa Clara do Sul comemora 32 anos de emancipação político-administrativa. A atividade será realizada no Parque de Eventos Broenstrup, das 13h30min às 17h30min, com as palestras do idealizador do Congresso Internacional de Felicidade, Gustavo Arns e do psicólogo, terapeuta, cantor e compositor Jorge Trevisol.

De acordo a secretária de Saúde, Iara Kohlrausch, a Semana da Felicidade é mais uma oportunidade de divulgação das ações realizadas pelo programa e dos resultados importantes que ele tem trazido à comunidade. "Temos mais de 600 participantes que são impactados diretamente pelas atividades do programa, como caminhadas, rodas de conversa, yoga, arteterapia, massoterapia, ginástica, artesanato, meditação, dança e zumba, além de atendimentos com psicólogos e psiquiatras", salienta.