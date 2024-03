Pelotas pode ganhar programa para criação de moradias transitórias

A prefeitura de Pelotas começa a estudar a possibilidade de implantação de um programa de moradia transitória para pessoas em situação de rua. Nesta semana, uma equipe da Secretaria de Assistência Social integrou a comitiva de representantes de prefeituras gaúchas que foi até São Paulo, a convite do governo do Estado do Rio Grande do Sul, para conhecer de perto o projeto Vila Reencontro, implantado em 2023, que conta com quatro vilas com moradias para abrigar até 70 famílias.

Desenvolvida a partir da inspiração do modelo Housing First (Moradia Primeiro), adotado em países como Canadá, Finlândia e Estados Unidos, que oferece moradia transitória para pessoas e famílias em situação de rua, a Vila Reencontro conta com casas modulares de 18 metros quadrados, equipadas com fogão, geladeira e ventilador de teto, além da mobília montada de acordo com a configuração de cada família.

Ao redor das casas, há playground, horta comunitária, cozinha equipada e lavanderia. Nesses espaços, são servidas 840 refeições por dia - café da manhã, almoço, café da tarde e jantar. Além da moradia, o projeto oferece iniciativas de reinserção social e no mercado de trabalho para as famílias atendidas.

"O governo do Estado tem planos de trazer o projeto para as maiores cidades do Rio Grande do Sul e já há indicação de Pelotas, Caxias do Sul e Porto Alegre, que podem vir a receber, cada uma, o investimento de aproximadamente R$ 15 milhões para construir vilas como essas e, ainda, ter o aporte de R$ 300 mil mensais para manter o serviço. A visita foi uma nova etapa na construção desse investimento que vem sendo discutido desde o ano passado", afirma o secretário de Assistência Social Tiago Bündchen, que coordenou a equipe pelotense na viagem