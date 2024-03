Escolas de Lajeado ganham projeto de turno integral

A prefeitura de Lajeado lançou o Programa 4E de escola em tempo integral. O novo projeto é baseado em escuta, equidade, estímulo e esporte. No primeiro ano, participam alunos de 6º ao 9º ano das escolas de Ensino Fundamental Alfredo Lopes da Silva, do bairro Morro 25, e Francisco Oscar Karnal, do bairro Santo Antônio.

No total, cerca de 40 alunos foram selecionados para participar do projeto. Os encontros serão em segundas, quartas e sextas-feiras nas escolas à tarde, conduzidos por uma equipe multidisciplinar. As aulas contam com atividades relacionadas ao esporte, música, artes, criação, habilidades socioemocionais, empreendedorismo e recomposição de aprendizagem por meio de atividades lúdicas.

Conforme a coordenadora pedagógica da Secretaria de Educação, Bruna Mendel, o projeto 4E foi planejado para atender o público adolescente no contraturno, e que atualmente não era contemplado na rede municipal. "Para atender e instigar o público adolescente, precisamos desenvolver atividades atrativas e que potencializam o aprendizado dos estudantes. As aulas são planejadas para desenvolver novas habilidades e também preencher lacunas no aprendizado", explica Bruna.

A secretária de Educação, Adriana Vettorello, avalia que é um projeto muito especial, já que foi planejado para reforçar a qualidade do aprendizado dos alunos. "Não é só mais um turno dos alunos na escola. É um turno em que vamos trazer metodologias diversificadas para que os alunos possam desenvolver habilidades, gerar competências e se descobrirem. É um pacote completo para os alunos da nossa rede. Estamos sempre em busca de uma educação que transforma", ressalta Adriana.