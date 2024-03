Equipes da prefeitura trabalham para recuperar pontes na zona rural de Pelotas

Frentes de trabalho da prefeitura de Pelotas atuam na recuperação de pontes na zona rural de Pelotas. Estão em obras as pontes do Adilson, na divisa do Cerrito Alegre com Santa Silvana (3º e 6º distritos), a da Colônia de Pescadores Z3 (2º distrito) e a estrutura de bueiros do Passo da Micaela, Cascata (5º distrito). Todas as melhorias são executadas pelo Departamento de Pontes da Secretaria de Desenvolvimento Rural, com recursos próprios do município.

"Temos cronograma para recuperação de pontes, priorizando as que são travessia de transporte coletivo, escolar e de produção. As chuvas intensas e volumosas do ano passado danificaram muitas estruturas", observa o secretário de Desenvolvimento Rural, Idemar Barz.