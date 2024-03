Em Canela, Cidica apresenta plano de ações para 2024

O Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação de Canela (Cidica) iniciou o que promete ser de muitas novidades e programação intensa nas áreas do empreendedorismo, da tecnologia e da inovação. A solenidade para a apresentação do plano de ações ocorreu no espaço Arena Sicredi. Entre os destaques estão o programa RS Qualificação e as parcerias com entidades como Sebrae, Senai, Senac, Sesi e RG Monitor. A qualificação da mão de obra local e o envolvimento de empresas e da sociedade canelense como um todo é um dos desafios para 2024.