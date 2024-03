Consepro de Bento Gonçalves arrecadou R$ 1,5 milhão em 2023

O esforço da Fundação Consepro de Apoio à Segurança Pública de Bento Gonçalves em buscar recursos para as mais diversas necessidades das forças policiais do município rendeu resultados positivos em 2023. Na Assembleia Geral da entidade, realizada esta semana, o presidente Adriano Marcelo De Bacco apresentou os valores captados e investidos ao longo do ano que passou aos demais membros da diretoria e conselheiros da gestão 2023/2024. No total, o montante recebido pela instituição superou a marca de R$ 1,5 milhão.

O destaque da prestação de contas se deu na captação de recursos via projetos das Varas de Execuções Criminais (VECs), que representa 44% dos valores recebidos em 2023, passando de R$ 123 mil conquistados em 2021 para R$ 637 mil registrados no balanço de 2023. Essa quantia vem, inclusive, de VECs de outros municípios em que o Consepro local atua, por meio da destinação de recursos às forças policiais regionais, como Garibaldi, Farroupilha, Veranópolis e Caxias do Sul.

Os pagamentos efetuados ao longo do ano somaram pouco mais de R$ 1,4 milhão. A entida estuda formas de direcionar esse valor superavitário para outras necessidades das forças policiais. Do montante pago, incluem-se aplicações para a Polícia Civil, Brigada Militar, Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros, Batalhão Ambiental, IML, gastos administrativos do Consepro, dentre outros.

Os recursos são destinados para manutenções prediais, reparo de viaturas, auxílio-alimentação, suprimentos, aquisição de equipamentos e diversas outras necessidades. "Com os recursos manejados, e o engajamento de uma série de parceiros, foi possível alcançar diversas conquistas, o que viabiliza melhoria nas condições de trabalho da polícia e bombeiros e na melhoria do atendimento à população", apontou Adriano de Bacco.