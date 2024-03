Centro para idosos é inaugurado em Farroupilha

O atendimento aos idosos em situação de vulnerabilidade de Farroupilha ganhou um reforço. Por meio de uma parceria da prefeitura com o Instituto Servos da Divina Providência - São João Calabria, entrou em funcionamento o Centro Dia Idosos. Localizado no Seminário Apostólico de Farroupilha, o Centro atenderá, em um primeiro momento, até 30 pessoas com algum grau de dependência, que tiveram suas limitações agravadas por violações de direitos, como isolamento, confinamento, atitudes discriminatórias e preconceituosas, falta de cuidados adequado por parte de cuidadores e a desvalorização da potencialidade e capacidade da pessoa idosa, entre outras.

O prefeito Fabiano Feltrin reforçou o compromisso do município com políticas públicas que visem o cuidado e o atendimento a idosos em Farroupilha. "Os dados apontam que a expectativa de vida no Rio Grande do Sul cresceu e é necessário pensar em ações que cuidem dessa parcela da comunidade. Ouvimos essa demanda de muitos moradores e agimos. Essa parceria é um necessário passo para que possamos realizar ainda mais, cuidar ainda mais, dar mais atenção para essas pessoas que tanto necessitam", ressaltou.

A coordenadora do Centro Dia Idosos, Cristiane da Luz, explicou que a expectativa é aumentar o número de pessoas atendidas no local. "Essa parceria é o começo de um trabalho que só tende a crescer. Vamos cuidar e atender a essas pessoas com a expectativa de ampliar esse número para que possamos entregar qualidade, melhora e cuidados", pontuou.

Durante o tempo de estadia, os idosos terão acesso à alimentação, palestras, oficinas e atividades físicas, além do acompanhamento familiar, em um local que foi totalmente remodelado e adequado para a realização das atividades.