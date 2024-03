Grupo de empresários promove encontro em Gramado no sábado para debater alternativas de desenvolvimento

O Grupo de Líderes Empresariais do Rio Grande do Sul (Lide RS) promove sábado (9), em Gramado, na Serra gaúcha, um evento que terá como tema principal "Oportunidade e Desafios para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul e do Brasil". O evento será voltado para a troca de experiências e networking, buscando construir um ambiente propício para o desenvolvimento de parcerias e negócios que impulsionem o crescimento econômico e social da região Sul e do país.

.Os participantes terão a chance de compartilhar suas experiências e visões, contribuindo para a construção de um ambiente propício para o crescimento e a prosperidade de todos os setores representados como agronegócio, indústria, comunicação, turismo e tecnologia. O encontro terá a participação de 75 convidados especiais, lideranças empresariais e institucionais, formadores de opinião, autoridades, e representantes de instituições do terceiro setor.