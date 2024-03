De forma provisória, ponte do Pontal da Barra é recuperada em Pelotas

A prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, realizou a entrega oficial da nova estrada do Pontal da Barra, que liga a localidade ao balneário Valverde. O acesso antigo foi danificado, no final de 2023, em razão das fortes chuvas que atingiram o município. Com investimento de R$ 675,9 mil, a requalificação assegura o deslocamento e o fluxo comercial.

A obra, que ainda é uma alternativa provisória, teve duração de cerca de 30 dias de execução. Com recursos provenientes da Defesa Civil Estadual e de emendas impositivas de parlamentares pelotenses, a obra passou por uma série de intervenções até sua finalização. Foram realizadas escavações do material local, terraplanagem, importação de saibro, contenção do talude com a lagoa e colocação de material para sustentação.