São Leopoldo realiza conferência voltada a refugiados e migrantes

A 1ª Conferência Livre Local de Migrações, Refúgio e Apatridia de São Leopoldo construiu as propostas para orientar ações e políticas públicas voltadas a estas populações no município, assim como contribuirão para a 2ª Conferência Nacional de Migrações, Refúgio e Apatridia (Comigrar). O evento, realizado na Biblioteca da Universidade do Vale do Sinos (Unisinos), teve a participação de 70 pessoas.

A conferência foi coordenada pela Prefeitura de São Leopoldo, por intermédio do Comitê de Atenção a Migrantes, Refugiados, Apátridas e Vítimas de Tráfico de Pessoas de São Leopoldo (Comirat/SL). Os grupos de trabalho da Conferência discutiram seis eixos temáticos: igualdade de tratamento e acesso a serviços públicos; Inserção Socioeconômica e promoção de trabalho; Interculturalidade e diversidades; Governança e participação social; Regularização migratória e documental e o Enfrentamento a violação de direitos.

Cada eixo teve a coordenação de um migrante, A plenária final fez a aprovação das propostas, que foram organizadas no âmbito municipal, estadual e nacional. As propostas de atribuição do governo federal serão levadas para a Conferência Nacional, prevista para o mês de junho. As propostas em nível estadual e municipal foram organizadas, para posterior entrega aos órgãos responsáveis. A Conferência Nacional está prevista para ocorrer em Brasília, nos dias 7, 8 e 9 de junho.