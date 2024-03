Aniversário de 42 anos de Parobé terá programação de 14 dias

O céu de Parobé vai ser preenchido com um colorido diferente nos próximos dias, como parte da intensa programação do Festejando Parobé 42 anos, que acontece entre os dias 15 e 28 de março na cidade. A atração abrirá as celebrações do evento, nos dias 15, 16 e 17 deste mês

Na sexta-feira (15), às 19h30, ocorre o evento chamado Ruas de Fogo, que promete encantar o público com as chamas dos maçaricos das cestas dos balões. A ação terá saída do bairro Jardim e passará pelos bairros Guarani, Laranjeiras, Nova Parobé, Centro e Guarujá. No dia seguinte terão início os voos de balões no Parque do Festejando. Partindo de lá, oito balões irão conduzir os participantes em um voo que promete ser uma experiência emocionante pelos céus de Parobé.

Durante o passeio, os balões farão um voo com duração de aproximadamente 1h30 que percorrerá o município. Em seguida, retornam ao parque Ainda na noite de sábado, um espetáculo noturno está agendado para acontecer a partir das 20h. É o Night Glow, momento em que os balões ficarão posicionados lado a lado e iluminarão o ambiente com suas chamas e tecidos coloridos. No domingo (17), o festival segue, com voos partindo a partir das 16h.

O evento ainda terá shows de Rogério Magrão, Rainha Musical, JM, Claus e Vanessa, além de muitas outras atrações musicais e artísticas. Praça de alimentação, parque de diversões, feira com exposição de empresas e comércios locais, trilha de jipes também farão parte do evento.

De 22 a 24 de março, a cidade do Vale do Paranhana o Rodeio Country, um dos destaques das edições passadas do Festejando, volta ao evento, com os melhores peões e locutores do Brasil, montaria em touros e shows pirotécnicos. O evento contará com entrada gratuita na maioria dos dias e com valores populares nos dias 22, 23, 24 e 28 de março, com entrada a R$ 5,00.