Descarte irregular de lixo será monitorado em Santa Cruz do Sul

A prefeitura de Santa Cruz do Sul vai intensificar a fiscalização e a aplicação de multas para coibir o descarte irregular de resíduos na coletora do Corredor Adolfo Pritsch - bairro Bom Jesus, às margens da BR-471. Em cerca de uma semana, equipes das prefeitura precisaram fazer a limpeza no entorno do contêiner por duas vezes.

No fim de semana, um novo mutirão, envolvendo as secretarias de Obras e Infraestrutura e de Serviços Públicos realizou mais uma ação de recolhimento de materiais depositados indevidamente no local. No último final de semana, a mesma operação já havia sido realizada.

A titular da Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Sustentabilidade, Simone Schneider, frisa que a coletora do Corredor Pritsch tem como principal objetivo servir como um ecoponto exclusivo para pessoas físicas. "Temos observado que algumas empresas estão descartando material de forma irregular. Elas devem destinar os seus resíduos de forma adequada, com as devidas comprovações. É uma obrigação fazer o gerenciamento e a destinação correta", explica.

Conforme a secretária, a fiscalização no local será intensificada. "Estamos fazendo rondas por lá, para que possamos efetivamente ter um resultado mais positivo quanto à limpeza, para que as pessoas não joguem tanto material de forma inadequada", avisa.

Simone também informa que a secretaria desenvolverá um trabalho de educação ambiental, que começará a ser organizado durante o mês de março e que também abrangerá os pontos de entrega voluntária, os ecopontos e também a coleta seletiva como um todo.

A secretária ressalta que restos de poda devem ser destinados ao Aterro Vegetal, nas proximidades do Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul. Para o descarte de materiais de construção, é necessário contratar empresas particulares do ramo - os papa entulhos.

O descarte irregular, feito por cidadãos e pessoas jurídicas, é passível de multa a partir de R$ 5 mil, podendo a punição ser agravada por diversos critérios como reincidência, o tipo de material e se o descarte foi feito por alguma empresa.