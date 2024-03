Programa para correção do solo inicia entregas por Ivoti

O município de Ivoti, no Vale do Sinos, é o primeiro do Estado a ser contemplado pelo programa do governo estadual voltado para a recuperação de solo em cidades atingidas pelas chuvas do ano passado. Na cidade serão 55 produtores rurais que receberão 750 toneladas de calcário para restauração do solo. O insumo além de ajustar o pH da terra para níveis mais favoráveis, serve para os mitigar os efeitos negativos do excesso de chuva.

Ainda na segunda quinzena de março, a cidade receberá 84 sacos de aveia forrageira, usada para reduzir a erosão do solo, e, também, 564 sacos de adubo NPK (Nitrogênio, Fósforo e Potássio) para corrigir as deficiências desses nutrientes. A prefeitura de Ivoti obteve o montante de R$ 300 mil do governo estadual para viabilizar a compra dos materiais.

"O objetivo é ajudar os agricultores na safra anuais de milho, feijão e hortaliças que são plantadas aqui a partir de agosto", comenta o técnico agrícola do Departamento Municipal de Apoio à Agropecuário de Ivoti, Giovani Tassinari. Ele aborda que há expectativa de recuperar 92 hectares das áreas dos cultivos para o segundo semestre.

Devido às enxurradas do ano passado, em especial de junho, os agricultores tiveram redução de 40% na produtividade das lavouras. Junto a isso a terra sofreu com a lixiviação, ou seja, processo de lavagem do solo, em que há perde dos nutrientes essenciais para o crescimento das plantas. Por causa disso, além da compra dos insumos, o Departamento fará duas vezes por ano, em 2024, a análise do solo, assim como auxiliará os agricultores na técnica conservacionista.

"Vamos realizar a assistência aos produtores na manutenção do solo, incentivando as práticas de aplicações de calcário, de adubação verde e a construção de curva de nível (conduzir a água para conter a sua velocidade) para evitar e enxurrada", cometa o técnico agrícola.

Além das safras, os agricultores tiveram prejuízos com a destruição de maquinário e a morte de animais. Por causa disso, o Departamento Municipal de Apoio à Agropecuário disponibilizou o auxílio de R$ 50 mil para os produtores rurais mais atingidos pelos temporais. A cidade do Vale do Sinos também computou principal ponto turístico de Ivoti, o Núcleo de Casas Enxaimel. O local que foi o mais atingido pelas chuvas na cidade custou R$ 300 mil aos cofres públicos para sua reconstrução. Desde julho, está apto receber os visitantes.

O Programa Estadual de Recuperação do Solo contemplou 22 municípios para receber recursos para a restauração de áreas cultiváveis que tiveram perdas decorrentes do ciclone extratropical. A ideia é retomar plenamente a capacidade produtiva das cidades. Para realizar a ação, o investimento do Estado é de R$ 10 milhões. Os recursos estão cedidos desde 28 de dezembro, para adquirirem as cidades devem cumprir o processo licitatório, de acordo com a Secretária de Desenvolvimento Rural..