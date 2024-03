Centro de Pesquisa em Oncologia é criado em Canoas

A prefeitura de Canoas lançou as atividades do Centro de Pesquisas Clínicas Oncológicas. O prefeito em exercício, Nedy de Vargas Marques assinou o Termo de Cooperação e Parceria com o Hospital Nossa Senhora das Graças, que vai sediar o primeiro polo de pesquisas oncológicas da Região Metropolitana fora de Porto Alegre.

A apresentação do Centro de Pesquisa em Oncologia foi realizada pelos médicos oncologistas Gustavo Gossling e Gabriel dos Anjos. Esse trabalho vai possibilitar a realização de pesquisas com fármacos novos das mais variadas indústrias farmacêuticas. "Embora o foco sejam as pesquisas oncológicas, o Centro também vai realizar pesquisas sobre doenças cardíacas, diabetes e vacinas", esclarece Gossling.

"Com os estudos e resultados do Centro de Pesquisa, pacientes de Canoas não vão precisar se deslocar para Porto Alegre para ter acesso a tratamentos inovadores", pontuou o médico Gabriel. As pesquisas devem começar entre março e abril deste ano. Conforme o diretor do Hospital Nossa Senhora das Graças, Juliano da Silva, o custo dos trabalhos será totalmente absorvido pelos laboratórios. Para o secretário de Saúde, Jurandir Maciel, o Centro de Pesquisa em Oncologia Clínica mostra que o sistema de saúde começa a ter uma visão mais ampla para avançar no tratamento dos pacientes.